Octubre viene con grandes retos para 3 clubes ticos

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El campeonato nacional volverá a la acción este viernes con un calendario cargado de partidos fundamentales para tres equipos.

Cartaginés, Saprissa y Alajuelense están a las puertas de juegos que pueden definir el rumbo del semestre, tanto en torneo local como en la Copa Centroamericana.

Los brumosos tendrán a fin de mes la serie de semifinales ante el Olimpia de Honduras, pero antes de eso, recibirá al Deportivo Saprissa, el cual eliminaron del certamen regional.

Los morados tendrán el reto de jugar contra Sporting FC, en lo que será una revancha de la derrota que los albinegros les propinaron con marcador de 4-2 en la primera vuelta.

Además, jugarán el repechaje para lograr un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf en una serie de ida y vuelta contra el Luis Ángel Firpo, de El Salvador.

Alajuelense tiene cuatro grandes retos: recibir al Club Sport Herediano la próxima semana, así como la semifinal de la Copa Centroamericana contra el Motagua, del fútbol catracho.

El Clásico Nacional en “La Cueva” ante los tibaseños también está en el radar de los liguistas, sin embargo, su fecha todavía está por definirse y podría ser el último día de octubre (sábado) o el 1 de noviembre (domingo).

Para este mes, los blanquiazules, rojinegros y morados jugarán 6 partidos en 22 días.