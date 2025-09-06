La Cruz Roja Costarricense atendió este viernes una grave emergencia en el sector de Ochomogo, Cartago, luego de que un vehículo colisionara contra un objeto fijo cerca de la estación de servicio Cristo Rey.

Al llegar al sitio, los socorristas abordaron a un paciente que no presentaba signos vitales. De forma paralela, unidades de rescate trabajaron en la liberación de dos personas que permanecían prensadas dentro del automotor, una de ellas en condición inconsciente.

En la escena participaron múltiples ambulancias de soporte básico y avanzado, así como unidades especializadas de rescate. La atención se mantenía en desarrollo al cierre de esta información.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo se salió de la vía e impactó contra un árbol.