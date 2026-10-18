Ocho personas quedan atrapadas por crecida de río en Alajuelita

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Ocho personas, cuatro adultos y cuatro menores de edad, permanecen atrapadas en el sector de El Llano, en San Antonio de Alajuelita, San José, debido a las fuertes lluvias y al aumento en el caudal de un río.

Según la información preliminar de la Cruz Roja Costarricense, el grupo ingresó a la zona alrededor de las 9:00 a. m. de este domingo. Aunque las personas conocen el lugar, las condiciones actuales las mantienen desorientadas y sin posibilidad de salir.

La Benemérita mantiene una unidad de soporte básico en el sitio y prepara personal de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Terrestre para atender la situación.

La emergencia continúa en desarrollo y se está a la espera de más información sobre las labores de rescate y el estado de las ocho personas.