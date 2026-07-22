Ocho empresas costarricenses avanzaron a la etapa final del LuxAid Challenge Fund en Costa Rica, donde competirán por un cofinanciamiento de hasta 120 mil euros (más de ₡70 millones) cada una para impulsar proyectos innovadores con impacto económico, social y ambiental.

Las iniciativas preseleccionadas abarcan áreas como inteligencia artificial, biotecnología agrícola, economía circular, agricultura sostenible, digitalización de pequeñas y medianas empresas y nuevos modelos de negocio.

Las compañías presentaron sus propuestas durante los Pitch Days ante un comité conformado por representantes de la Embajada de Luxemburgo en Costa Rica, la Agencia Luxemburguesa de Cooperación (LuxDev), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y expertos externos, quienes evaluaron la viabilidad, innovación y potencial de crecimiento de cada proyecto.

8 empresas costarricenses avanzan por cofinanciamiento. Foto: cortesía.

El representante regional de LuxDev para América Latina y el Caribe, Jack Wolff, destacó que el proceso evidenció el nivel del ecosistema de innovación nacional.

“Este proceso confirma que en Costa Rica existen soluciones empresariales sólidas, innovadoras y con potencial de impacto. La calidad observada durante la evaluación demuestra el potencial de estas empresas para generar resultados de alto impacto”, afirmó.

Entre las empresas participantes se encuentran Mensis, con soluciones basadas en inteligencia artificial para preservar conocimiento organizacional; Bioenco, que desarrolla microorganismos para combatir plagas agrícolas de forma sostenible; y Cultura Funghi, dedicada a la producción de hongos gourmet y medicinales bajo un modelo de economía circular.

8 empresas costarricenses avanzan por cofinanciamiento. Foto: cortesía.

La convocatoria recibió 137 solicitudes iniciales, de las cuales 33 fueron completadas y 24 cumplieron con los requisitos de elegibilidad. Tras un proceso de evaluación técnica, visitas de campo y análisis de los modelos de negocio, ocho empresas lograron avanzar a la fase final.

La selección definitiva de hasta cuatro proyectos ganadores lo darán a conocer entre setiembre y octubre de 2026, cuando se anunciarán las iniciativas que recibirán el financiamiento para acelerar su crecimiento y ampliar su impacto.