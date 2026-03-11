Ocho detenidos y una tonelada de cocaína decomisada en Moín

Este martes, ocho personas fueron detenidas por los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, por ser vinculadas al decomiso de una tonelada de droga en la Terminal de Contenedores en Moín, Limón.

Entre los detenidos se encuentra un oficial de policía de apellidos Calderón Fuentes, quien es sospechoso de participar en el transporte fallido de droga que tenía destino al puerto de Amberes en Bélgica.

La Policía de Control de Drogas (PCD) mantiene como sospechosas a las siguientes personas:

Silva Contreras (chofer del vehículo)

Gutiérrez Hernández.

Castañeda Ortega.

Romero Durán.

Meza Santos.

Araya Ovares.

Allett Robles

El Ministerio Público destaca que ninguno de los detenidos registra antecedentes judiciales, a excepción del conductor del camión y del oficial de policía, quienes “realizaban labores vinculadas a servicios de una cooperativa y refrigeración”.

Desde julio del 2023, las autoridades policiales decomisaron más de 21 toneladas de cocaína en las terminales portuarias de Limón.