OCDE: Salario promedio no contribuye al impuesto de renta

El salario promedio en Costa Rica es uno de los pocos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde no se registran contribuciones fiscales por medio del impuesto sobre la renta.

Dicho fenómeno solo ocurre en tres países del organismo internacional, a nuestro país se suman Chile y Colombia.

“Aquí el gran pecado que cometimos es que tenemos una parte del salario muy grande que no se grava, que está por encima de los ¢900 mil al mes. En otros países el salario mínimo es el que sirve como referencia para el tramo exento, pero aquí es más del doble. La gran parte, casi el 90% de los asalariados, no paga impuesto sobre la renta. Eso baja muchísimo la contribución de las personas físicas, que es el gran reto de América Latina en general”, comentó Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda.

Dicha situación genera que la recaudación, por medio de los ingresos de las personas asalariadas, recae en los aportes en cargas sociales, que en su conjunto suman un 27,7%; compuesto por un 7,9% de los trabajadores y un 19,8% de los patronos.

El aporte fiscal es uno de los menores en el organismo, ya que el promedio de los países miembros es de un 35%, con un 13% de contribución en renta, 8% de cargas sociales de los trabajadores y un 13,5% por parte de los patronos.

“Refleja que los sistemas tributarios en América Latina son muy diferentes a los europeos que, por lo general, tienen niveles de tributación más altos. Un hallazgo implícito es que las personas que pagan impuestos tienen un salario que es más alto que el promedio nacional”, agregó Luis Vargas, economista e investigador del Programa Estado de la Nación.

¿Problema del mercado laboral o el sistema tributario?

Fernando Rodríguez Exviceministro de Hacienda “Habla, evidentemente, de nuestra incapacidad de tener un sistema tributario recaude más de los ingresos de las personas, de manera que no tengamos un 90% de los asalariados exentos en renta. Tenemos una base mínima imponible muy alto. Eso sí ofreciendo servicios públicos de calidad”.



Luis Vargas Economista “Es una situación que se deriva del mercado laboral, de un desacople que hay entre los ingresos por salarios y las capacidades del capital humano. Con la capacitación se pueden acceder a empleos de mayo calidad, de forma que podamos aspirar a salarios más adecuados para el costo de la vida”.



Rodríguez sostiene que el país debe discutir una reforma tributaria para generar mayores ingresos para el Estado, una de las alternativas es reducir el tramo exento para el impuesto sobre la renta en los salarios.

“Yo preferiría tener un sistema que permita recaudar más, pero que le ofrezca a la gente más servicios públicos. Tenemos un estado muy mal financiado, le damos 13 puntos del Producto Interno Bruto en recaudación. Esos ingresos son los de un país subdesarrollado. El Estado no puede responder si no tiene plata, pero también hay que exigirle resultados”, indicó.

Para Vargas, la propuesta que el país decida adoptar deberá tomar en cuenta el factor de la progresividad, de forma que las personas de mayor ingreso paguen un mayor porcentaje.

“No podemos generar efectos adversos en el resultado económico y en el bienestar de las personas. No queremos enfrascar a ciertos hogares en una situación aún peor que en la que se encuentran hoy. Tenemos poca gente tributando, pero por otro lado estamos hablando de personas que tienen un ingreso insuficiente o que pueden estar en la informalidad. Tenemos que seguir desarrollando políticas públicas para formalizar el mercado laboral”, explicó.

De acuerdo con los datos de la OCDE, un salario promedio en el país es de ¢10,3 millones al año, equivalente a ¢795 mil por mes. Dicho ingreso no registra disminuciones por renta, y aporta cerca de ¢1 millón en cargas sociales. El patrono asume un adicional de ¢2,5 millones.