Obras en Costa Rica registraron hasta un 51% de sobrecostos

Con atrasos de más de una década y sobrecostos que superan el 50% del precio original, la construcción de obra pública en el país requiere de mejoras en sus procesos.

Así lo advirtió el Índice de Transparencia en Infraestructura de la organización internacional COST, quienes analizaron un total de 11 proyectos nacionales, de los cuales 7 presentaron sobrecostos.

Según el estudio, el paso a desnivel en Hatillo 6, los taludes en el plantel de los Anonos y las obras de protección fluvial en el Río Cañas son las que presentan mayor desviación en el costo original presentado por las autoridades.

Por su parte, el proyecto Tierra Prometida, del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), fue el que presentó mayor atraso, ya que fue iniciado en 2015, y al día de hoy aún no hay entrega, lo que representa un 283% de más en el tiempo planteado en el proyecto.

Entre las recomendaciones emitidas por el organismo se encuentran las mejoras en la planificación y transparencia de los procesos, esto para evitar sobrecostos y atrasos en lo mismo.