Obras del Espíritu Santo anuncia nuevas torres para todo el país

La construcción de nuevas torres para jóvenes en condición de vulnerabilidad se extenderá a distintas regiones del país, luego de que la Asociación Obras del Espíritu Santo anunciara proyectos en zonas como Limón y Puntarenas, además de una segunda edificación que iniciará su construción en Cristo Rey, San José.

El director de la agrupación, el padre Sergio Valverde, confirmó la expansión al señalar que “apenas terminemos la segunda, en menos de un año en el nombre del Señor, de aquí nos vamos para Limón y luego a Puntarenas, que tanto necesitan”.

El sacerdote afirmó que para el centro que se ubicará en el Caribe del país ya cuenta con una donación de terreno de una hectárea y media, así como patrocinadores para la construcción.

Dichas declaraciones se dieron durante la inauguración de una primera torre, ubicada en Cristo Rey, donde se albergará a 372 hombres mayores de 18 años provenientes de orfanatorios o distintas asociaciones comunales.

La edificación cuenta con un total de siete pisos donde se ubican habitaciones dobles que recibirán a los jóvenes, mientras que en el sitio, mediante alianzas con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), tendrán educación y capacitaciones profesionales.

La iniciativa fue celebrada y respaldada por el presidente Rodrigo Chaves, quien destacó el impacto del proyecto y su proyección futura.

“Aquí los está rescatando el padre, son 372 buenas obras, pero el padre y yo en eso nos parecemos.

¿Ahora qué sigue? ¿Qué sigue para los próximos 1000, para los próximos 2000? Porque el problema hay que arreglarlo todo”.

Por su parte, la presidenta electa Laura Fernández afirmó estar satisfecha con el trabajo de la Asociación