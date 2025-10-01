La obra costarricense Abrazo Fósil ha sido seleccionada para representar al país en el Festival Jardín Teatro Fets, en la Patagonia Argentina, una plataforma de teatro alternativo que reúne propuestas escénicas de alto valor simbólico.

Pero antes de hacer maletas, este montaje abrirá temporada especial del 2 al 5 de octubre en el Teatro Niko Baker (Sala Garbo), San José.

La pieza, cargada de sensibilidad y lenguaje visual, nos cuenta la historia de un hombre que se sumerge en su memoria mientras recorre una península imaginaria.

“Esta obra invita a vivir una experiencia donde entretenimiento y reflexión se funden en un solo pulso, ofreciendo un disfrute único e irrepetible”, compartió Rodrigo David, director de la obra.

En su trayecto, lo acompañan personajes tan oníricos como reveladores: una mujer pez, una coneja de peluche, un águila, un caballo y muchos más.

Lejos de seguir una narrativa convencional, Abrazo Fósil apuesta por una experiencia emocional profunda, usando el cuerpo, la poesía, la manipulación de objetos y sonoridades inmersivas como vehículo para explorar la memoria, el miedo y la ternura.

Las funciones serán viernes y sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 6:00 p.m. Para reservar tu lugar y conocer más detalles, se puede hacer a través del WhatsApp 8790-1499.