Obra tica premiada renace para conquistar nuevas generaciones

Algunos libros no caducan, solo esperan su momento para volver. Así regresa El feo y los ciegos, del escritor costarricense Jesús Vargas Garita, una historia que mezcla memoria, humor y emociones profundas.

Gracias a la Editorial Perro Callejero y la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (Euned), esta novela vuelve a circular con nueva energía en la Librería Internacional.

La obra fue reconocida en 1999 con el Premio de Joven Literatura Latinoamericana S. T. Dupont MEET, un certamen que convocaba a jóvenes autores de distintos países con obras inéditas.

En Costa Rica, la Alianza Francesa fue la encargada de lanzar la convocatoria. Aunque ganó ese mismo año, la novela no vio la luz hasta el 2019, cuando la EUNED la publicó por primera vez en español.

La novela cuenta la historia de un joven que decide establecerse en Italia y, entre encuentros y despedidas, navega los caminos del amor, el trabajo y el desarraigo.

En ese trayecto, deja atrás un amor verdadero en Costa Rica y se adentra en una relación más ligera y terrenal con una italiana.

“Fue en el 97 que estaba viviendo en Italia y me surgía la necesidad de ir contando lo que estaba experimentando día con día y combiné mi gusto por la escritura para que así quedaran plasmadas cosas maravillosas en el relato”, contó el autor.

Pero El feo y los ciegos no es solo un viaje físico o emocional, también es una lectura con giro inesperado.

“Me siento pleno porque me gusta mucho la novela que resultó, incluso me gusta cuando la vuelvo a leer y me hace sentir como ningún otro libro”, confesó Vargas con sus ojos llorosos.

Agregó que ver la nueva portada le despierta “nuevas emociones”, y desea que más personas conecten con la historia, quizá viéndose reflejadas en ella.

La novela ya fue traducida al francés y se prepara su versión en inglés, lo que permitirá que la historia de este joven costarricense que se perdió (y se encontró) en otro continente cruce aún más fronteras.

“Perro Callejero nació con la misión de impulsar las voces de autores nacionales, de rescatar esas historias que merecen ser leídas y celebradas. El feo y los ciegos es una de esas joyas: una novela que nos recuerda que la literatura puede ser cercana, emotiva y, al mismo tiempo, universal”, expresó Jennifer Hidalgo, vocera de la editorial.