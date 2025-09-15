A través de la música, la danza y el teatro, la obra “Hashtag Invisible” invita a reflexionar sobre temas que muchas veces se mantienen en silencio, como la violencia, el acoso escolar y la salud mental en los jóvenes.

La puesta en escena cuenta la historia de un grupo de adolescentes que enfrentan estas realidades.

El montaje combina distintos géneros musicales y reúne a estudiantes de primaria, secundaria y docentes del Conservatorio de Castella, acompañados por el Ensamble Musical.

Del 20 al 28 de setiembre, el Teatro Arnoldo Herrera González será el escenario de esta propuesta artística. Las entradas tienen un valor de ¢4 mil.