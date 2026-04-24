Obra literaria en 3D sorprende en el Día Mundial del Libro

En el marco del Día Mundial del Libro, el ilustrador y animador costarricense Franco Céspedes logró captar la atención del público con su obra “Asusto”.

La actividad formó parte de una jornada cultural organizada por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) en conjunto con el Ministerio de Educación Pública (MEP) este jueves 23 de abril, quienes desarrollaron distintas actividades en el Centro Nacional de la Cultura (Cenac).

En el evento participaron estudiantes de diferentes escuelas y colegios del país, quienes disfrutaron de una agenda que incluyó obras de teatro, narración de cuentos y música en vivo.

Obra fue finalizada años después de iniciar con la idea.

En ese contexto, el escrito destacó por su propuesta innovadora basada en el 3D anaglifo, una técnica que permite que las ilustraciones adquieran volumen y profundidad mediante el uso de lentes rojo y azul.

“Es una tecnología antigua, pero ahora la tecnología y la IA han provocado que se generen software que se especializa en este tipo de imágenes”, explicó el artista.

“Aprovechamos esa tecnología para que además la gente tenga otra experiencia con el libro. No solamente es el libro que lo puede leer, también lo puede descargar en 3D y verlo en un diferente formato”, añadió.

Esta propuesta convierte a “Asusto” en una obra que va más allá de lo convencional, combinando narrativa gráfica con innovación tecnológica para ofrecer una lectura más inmersiva.

Páginas están repletas de terror.



El vecino de Heredia explicó que este proyecto le tomó 20 años concluirlo, incluso nació como un corto animado, pero en el 2012 “lo adaptó a comic, sin embargo, lo publicó en digital”.

Ese objetivo se concretó gracias a una beca que encontró el tico en el Colegio de Costa Rica que le brindó la oportunidad de hacer la publicación una realidad.

“Fue como ese sueño cumplido de ver mi obra ya finalmente impresa y poder ofrecérsela en el mercado costarricense”, agregó.

“Todo el proceso tardó sus varios meses. Aunque esta obra tiene un adicional, que es una precuela, que es una historia al final del libro que la gente no se la espera”, detalló.

Céspedes destacó el valor de presentar su obra en una fecha significativa. “Es un honor completo, es decir, uno como autor a veces estas cosas las puede soñar, pero ya vivirlas es diferente”, afirmó.

Además, resaltó la importancia de abrir espacios para nuevos talentos que incursionan en el mundo de los libros y más aún cuando jóvenes quieren llegar a escribir sus propias obras literarias para así algún día poder publicarlas, algo que según indicó “le hace falta al país y deberían aprovecharse más esas oportunidades cada vez que surjan”.