Vecinos de Heredia y usuarios de la vía enfrentan molestias constantes debido a una obra vial que lleva meses sin avances, ubicada a 50 metros al sur de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

La intervención consiste en la instalación de losas de concreto en las áreas de estacionamiento de buses, con el objetivo de mejorar la comodidad de los vehículos y de los usuarios, ya que el asfalto se deforma con el peso de los buses.

Según trabajadores de la zona, la obra ha afectado de manera significativa a los negocios cercanos.

“Esto nos ha afectado muchísimo, especialmente al comercio y a las personas que visitan el banco, porque vienen muchos adultos mayores y personas con discapacidad, algunos en silla de ruedas, y no tienen dónde estacionarse”, afirma Freddy Quesada, chancero que trabaja en la zona.

Además, los usuarios del transporte público deben invadir la calle para subir y bajar de los buses, lo que representa un inconveniente y riesgo diario para los pasajeros.

“En esta obra enfrentamos dos contratiempos: primero, 2 fugas de agua potable que ya han sido reparadas; y segundo, la construcción de 2 cajas de registro, que la Municipalidad ya completó. A partir de ahora, el trabajo continúa a cargo del contratista”, mencionó Luis Felipe Méndez, asistente de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Heredia.

Según Méndez, entre el sábado y el miércoles se distribuirá el lastre que ya se encuentra en el sitio, y posteriormente se iniciará el vaciado de las losas de concreto.

Mientras tanto, vecinos, comerciantes y usuarios esperan que los trabajos concluyan pronto, para que la circulación y el comercio en la zona puedan volver a la normalidad.