La Sala IV, en la sentencia 2025-27397, rechazó por unanimidad una acción de inconstitucionalidad planteada por la sociedad Autopistas del Sol S.A. contra el artículo 50 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos.

La empresa, ahora llamada Globalvia, alegó que la sanción impuesta violaba los principios de razonabilidad y proporcionalidad, al fijar una multa única y elevada sin criterios de graduación.

Los magistrados estimaron que, dada la naturaleza compleja de los contratos de concesión, resulta necesario contar con un régimen sancionatorio estricto que garantice continuidad, calidad y seguridad en los servicios públicos concesionados.

La Sala valoró que las multas fijas cumplen un fin legítimo: prevenir y disuadir incumplimientos graves que pueden afectar bienes jurídicos de primer orden.

El fallo también subrayó que las sanciones no se aplican de manera automática, pues requieren un procedimiento administrativo con garantías.