Los obispos de la Iglesia Católica, a través del presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de Limón, monseñor Javier Román Arias, hicieron un llamado a los costarricenses a ejercer su derecho al voto en las elecciones del 2026 de manera responsable, informada y con un sentido de compromiso por el bien común.

Román Arias subrayó que el sufragio no debe verse como una obligación meramente legal, sino como un acto moral y ciudadano que tiene repercusiones directas en el rumbo del país.

“Invitamos a los fieles y a toda la población a reflexionar sobre el valor de su voto. No se trata de elegir por simpatías momentáneas o intereses personales, sino de buscar lo que más favorezca a la sociedad, especialmente a los más pobres y necesitados”, expresó.

El jerarca recordó que la Iglesia no respalda partidos políticos ni candidatos en particular, pero sí invita a la ciudadanía a analizar con detenimiento las propuestas, la trayectoria y la honestidad de quienes aspiran a ocupar cargos públicos.

“Costa Rica necesita líderes que actúen con transparencia, que defiendan la dignidad de la persona humana y que trabajen por el desarrollo integral del país”, señaló.

Asimismo, pidió a los votantes no dejarse llevar por la desinformación o los discursos que promueven la división social.

“Es fundamental apostar por la unidad, la solidaridad y la paz social. La democracia se fortalece cuando participamos con conciencia y respeto”, puntualizó Román Arias.