Obispo José Manuel Garita hace un llamado a la unidad nacional 

En el marco de la celebración de la Solemnidad de Nuestra Señora de los Ángeles, la explanada de la Basílica de Cartago fue el escenario de un potente mensaje de fraternidad y diálogo. Monseñor José Manuel Garita Herrera, Obispo de Ciudad Quesada, presidió la Santa Eucaristía del 2 de agosto centrando su homilía en la necesidad urgente de cohesión social, un mensaje pronunciado ante la presencia de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado.

La participación de la mandataria, quien asistió acompañada por el Primer Caballero, Jeffrey Umaña, subrayó la relevancia institucional del encuentro. Junto a ella, también estuvieron en la misa la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez; el vicepresidente Douglas Soto, y diversos jerarcas del gabinete, como los ministros de Seguridad y Salud.

Durante su discurso, Monseñor Garita fue enfático al definir la naturaleza de la cohesión que requiere el país.

“Necesitamos redescubrir el valor de la unidad. Unidad que no significa pensar todos igual, sino aprender a reconocernos como hermanos, aceptando que cada uno puede aportar al todo, a la verdad y a los fines que buscamos”, manifestó ante los jerarcas y decenas de fieles.

El Obispo advirtió que Costa Rica atraviesa desafíos críticos, como la violencia, el narcotráfico, la corrupción y la pobreza, que “hieren profundamente el tejido social”. Ante este panorama, hizo un llamado directo a la clase política y a la ciudadanía para cultivar el respeto mutuo, incluso en la discrepancia. “Nuestro país necesita hombres y mujeres capaces de escucharse y de respetarse incluso cuando piensan distinto, de trabajar juntos por la justicia, la paz y el desarrollo integral de todos”, puntualizó.

Garita concluyó instando a los servidores públicos a ejercer sus misiones con “honestidad, altura y espíritu de servicio”, señalando que la verdadera “corona” que se le puede ofrecer a la Virgen es una nación reconciliada donde prevalezca la “cultura del encuentro, la unidad y la paz”.