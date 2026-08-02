Obispo frente a jerarcas: “Unidad no significa pensar todos igual”

El Obispo de Ciudad Quesada, José Manuel Garita Herrera, dio la homilía con un mensaje basado en la unidad.

La presidenta de la República, Laura Fernández, participó del encuentro religioso. Ministros, presidentes ejecutivos y diputados también fueron parte de la Santa Eucaristía.

Algunas de las frases del discurso del Obispo y escuchadas por los jerarcas fueron:

“Necesitamos redescubrir el valor de la unidad. Unidad que no significa pensar todos igual, sino aprender a reconocernos como hermanos, aceptando que cada uno puede aportar al todo, a la verdad y a los fines que buscamos”.

“Necesitamos fortalecer la comunión, abrir espacios de diálogo sincero, cultivar el respeto mutuo y buscar juntos el bien común por encima de los intereses particulares”.

“La Virgen quiere suscitar entre nosotros armonía, fraternidad, tolerancia y entendimiento que nos unan verdaderamente como hermanos, para sacar adelante a Costa Rica en medio de sus desafíos, preocupaciones y urgencias que nos afectan a todos”.

“Nuestro país necesita hombres y mujeres capaces de escucharse y de respetarse incluso cuando piensan distinto, de trabajar juntos por la justicia, la paz y el desarrollo integral de todos”.

“Nuestro país necesita gobernantes y servidores públicos que ejerzan su misión con honestidad, altura y espíritu de servicio; ciudadanos comprometidos con una cultura de legalidad, solidaridad y cuidado del prójimo”.

Foto: Randall Sandoval

Las palabras fueron dadas frente a decenas de fieles y católicos presentes a las afueras de la Basílica de Los Ángeles.