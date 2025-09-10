Nciones Unidas. (AFP)- La obesidad se ha disparado en los últimos años entre los niños y adolescentes, bombardeados por la publicidad de comida chatarra, llegando a convertirse en la principal forma de malnutrición entre los 5 y 19 años a nivel mundial este año, incluso superando a la desnutrición, advirtió Unicef.

“Hoy, cuando hablamos de malnutrición, ya no nos referimos únicamente a niños con bajo peso”, comentó Catherine Russell, directora general de la agencia de la ONU. “La obesidad es un problema creciente que puede repercutir en la salud y el desarrollo infantil”, agregó.

Entre 2000 y 2022, el sobrepeso se disparó: el número de jóvenes de 5 a 19 años afectados por esta condición se duplicó de 194 millones a 391 millones.

El principal culpable: entorno tóxico creado por la industria de alimentos ultraprocesados y sus “prácticas comerciales poco éticas” destinadas a obtener ganancias, señala Unicef.

Y el aumento es aún más marcado en el caso de la obesidad, una forma más grave de sobrepeso asociada a trastornos metabólicos como la diabetes y ciertos tipos de cáncer, que en ocasiones se acompaña de baja autoestima, ansiedad y depresión.

En 2022, el 8% de los jóvenes de 5 a 19 años a nivel mundial (163 millones) padecía obesidad, en comparación con el 3% en 2000.

Unicef estima que “2025 marca un punto de inflexión histórico”: Esto equivale a 188 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años que viven con esta enfermedad crónica, según estas proyecciones.

Unicef hace un llamado a los gobiernos para que apliquen medidas vinculantes como restricciones a la publicidad, impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos poco saludables, un mejor etiquetado sanitario y políticas para reorientar el sistema agroalimentario hacia la producción de productos frescos.