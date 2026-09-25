Obaldía se aparta de reuniones del PPSO tras denuncias de hostigamiento

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Fernando Obaldía, se pronunció sobre las denuncias presentadas en su contra y anunció que suspenderá voluntariamente su participación en las reuniones de la fracción oficialista mientras se tramitan las denuncias en su contra por presunto hostigamiento sexual y laboral en contra de asesoras de su despacho.

Obaldía se pronunció mediante un video en el que aseguró que enfrentará los procesos abiertos ante el Directorio de la Asamblea Legislativa y la Fiscalía, y afirmó que se encuentra a la espera de ser notificado formalmente.

“Comunico que enfrentaré las denuncias que se han presentado en mi contra ante el Directorio de la Asamblea Legislativa y la Fiscalía. Me someteré a lo que establezcan los órganos competentes”, manifestó, aunque evitó referirse si renunciará a su inmunidad parlamentaria.

El legislador aseguró estar tranquilo y sostuvo que ejercerá su defensa una vez que conozca formalmente las acusaciones.

“Yo no minimizo ni justifico el acoso laboral o sexual. Aborrezco esos comportamientos y confío en que seré capaz de demostrar mi inocencia más allá de cualquier duda”, señaló.

Como parte de su decisión, Obaldía anunció que dejará de participar, de momento, en las reuniones de la bancada de Pueblo Soberano. Según explicó, la medida busca evitar cualquier cuestionamiento sobre una eventual influencia suya en las decisiones que deban adoptar sus compañeros de fracción relacionadas con el caso.

“Hago esto de manera voluntaria para garantizar que no exista la posibilidad ni la percepción de que yo pueda intentar influir en las decisiones de mis colegas de fracción sobre mi caso o impedir la libre discusión del mismo”, indicó.

Obaldía agregó que recibe los procedimientos como una oportunidad para esclarecer las acusaciones formuladas en su contra.

El pronunciamiento constituye la primera reacción pública del diputado luego de que trascendieran las denuncias en su contra y mientras en la Asamblea Legislativa avanzan los procedimientos relacionados con el caso.