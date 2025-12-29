Nutrición para cerrar el año con bienestar



Dra. Jeannette Zúñiga Quesada , decana de Nutrición de UCIMED

Al llegar el final del año solemos hacer balances: lo que logramos, lo que quedó pendiente y lo que deseamos mejorar. La alimentación también forma parte de ese recuento y debemos hacerlo desde lo que hemos aprendido.

En este año, desde UCIMED, con apoyo de nuestros docentes de la decanatura de nutrición, hemos compartido recomendaciones pensadas para acompañar a las personas en su vida diaria, entendiendo que comer bien no significa hacerlo perfecto, sino hacerlo posible, disfrutable y sostenible, reforzando que la nutrición es un medio para sentirnos mejor.

Cerrar el año es una buena oportunidad para reconocer que el bienestar se construye con decisiones pequeñas y repetidas, no con extremos. Comer también es cultura, encuentro, memoria y afecto.

Recordatorio

Por eso, más que promesas difíciles de cumplir, vale la pena llevarnos algunos recordatorios sencillos que pueden acompañarnos hoy y el próximo año:

• Comer con regularidad ayuda más que saltarse tiempos de comida.

• Priorizar alimentos reales la mayor parte del tiempo, es un excelente inicio.

• Incluir proteína, frutas, vegetales y agua es una forma básica de autocuidado.

• Escuchar el cuerpo es tan importante como escuchar recomendaciones.

• Disfrutar la comida sin culpa también es salud.

• Movernos, descansar y compartir la mesa suma tanto como lo que hay en el plato.

Cierre de año

Que estos consejos sean una guía amable para su vida cotidiana. Que la nutrición no sea una fuente de estrés, sino un apoyo para vivir con más energía, calma y disfrute.

Cerrar el año cuidándonos es, también, una forma de empezar bien el siguiente.