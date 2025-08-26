¿Por qué el equipo tuvo un cambio tan radical de la noche a la mañana? Esa es la pregunta que gira en torno al Saprissa tras la destitución de Paulo César Wanchope como técnico del club.

Rumores como “los jugadores le montaron la cama” forman parte de las muchas especulaciones que circulan sobre los futbolistas morados. Sin embargo, Kendall Waston, uno de los líderes del equipo, se encargó de poner fin a dichos rumores. “Nosotros los jugadores nunca vamos a saltar a la cancha, sea cual sea el entrenador que esté al frente, con la disposición de montarle una cama. Eso no va con la ideología nuestra, con nuestros valores”, explicó Waston.

El zaguero aprovechó para señalar que siempre habrá futbolistas descontentos con el rol que les toca asumir, pero que eso no es motivo para que el grupo se vuelva en contra del técnico de turno. “Obviamente habrá jugadores infelices cuando no juegan, yo mismo lo he pasado y a nadie le gusta estar en esa situación. Pero, eso no quiere decir que usted le está deseando el mal a su entrenador para que lo echen. Aquí, gracias a Dios, esas cosas no se dan”, puntualizó.

Los rumores surgieron luego de que el equipo goleara en casa al Sporting FC. No obstante, los datos respaldan que Saprissa ha sido un equipo sólido y contundente como local, con victorias recientes ante San Carlos y Cartaginés. Además, los números de “Chope” en partidos dirigidos en San Juan de Tibás reflejan 6 victorias, 3 empates y ninguna derrota. En medio de este contexto, Saprissa afronta esta noche un partido crucial ante Motagua, en el que deberá conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana. La gran ausencia es el volante Mariano Torres.

Saprissa – Motagua

Estadio: Ricardo Saprissa.

Hora: 8:00 p.m.

Dónde verlo: Disney+

Motivo: Jornada 4. Copa Centroamericana