“Nunca he visto una persecución política de esa magnitud”

Durante su entrevista en el podcast de Grupo Extra “El bien y el mal”, el diputado Óscar Izquierdo, jefe de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), insiste en ser víctima de una represalia laboral directa por sus posiciones críticas en la Asamblea Legislativa.

Izquierdo vincula estrechamente su reciente despido del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) con una estrategia de intimidación del Poder Ejecutivo hacia los opositores.

El legislador calificó el hecho como un hito oscuro en la democracia costarricense. Según explicó, la noticia de su cese llegó tras manifestar criterios contrarios a los del presidente Rodrigo Chaves.

“Jamás me lo pude haber imaginado. En este país yo nunca he visto que haya una persecución política de esa magnitud. Porque yo estoy acostumbrado a mantener diferencias, a discutir con la gente, pero a ser respetuoso, jamás a llegar a esos extremos en los que hemos llegado”, comentó.

El diputado ya emprendió acciones legales contra el AyA mientras espera una resolución judicial. Esta situación personal es síntoma de una relación fracturada con un Gobierno que, según él, rechazó cualquier intento de concertación desde el primer día.

“Yo usaba un término y era tender puentes. Y bueno, la primera vez que hablé de tender puentes y me respondieron que lo que me ofrecían era dinamita para dinamitar los puentes. La verdad es que yo me quedé sorprendido de esa respuesta porque lo normal y a lo que los costarricenses estamos acostumbrados es al diálogo, a tratar de sacar los temas o los problemas del país de manera conjunta”.

Izquierdo describió la convivencia política como “sorprendente y dolorosa”, señalando que el trato del mandatario hacia los legisladores ha incluido burlas personales y términos despectivos.

A pesar de los ataques y la pérdida de su empleo, el diputado asegura que el PLN “está vivo” y sigue siendo un contrapeso necesario para la política nacional.