Expertos en biología marina calificaron como un evento atípico el ataque de un tiburón de Galápagos contra un investigador mexicano en la Isla del Coco.

El afectado, Mauricio Hoyos, uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial en el estudio de esta especie, tuvo que ser trasladado desde la isla hasta San José tras el incidente.

La bióloga de la Universidad Nacional (UNA), Karol Ulate, aseguró que no recuerda un evento similar que haya involucrado a investigadores.

“Es la primera vez que se reporta un ataque de este tiburón en particular. Está acostumbrado al ser humano, no huye. Nunca se había registrado una interacción negativa con esta especie en la Isla del Coco”, explicó.

Ulate, quien ha buceado junto a tiburones, expresó su sorpresa por lo ocurrido.

“Al final, sigue siendo fauna silvestre. Cualquier reacción puede ser impredecible, aunque los buzos que participan en estas expediciones son muy experimentados”, afirmó.

La experta destacó que los protocolos en este tipo de investigaciones son muy estrictos, ya que involucran a personas especializadas en temas marinos y de buceo.

“Se siguen muchas reglas. Siempre hay un buzo con mayor experiencia que acompaña al investigador y tiene atribuciones para actuar en este tipo de eventos. Las normas de buceo son rigurosas”, señaló.

Ulate subrayó que los investigadores conocen cómo interactuar con las especies que estudian, por lo que será importante esperar las declaraciones de Hoyos para entender mejor lo ocurrido.

Además, resaltó la importancia del trabajo científico en la preservación de especies, especialmente en un ecosistema como el de la Isla del Coco, considerado un santuario marino.

“Hay que proteger un ecosistema precioso, gracias a la presencia de tiburones. Si se eliminan los depredadores, el fondo marino se llena de erizos, las piedras se erosionan y se rompe la cadena ecológica. Los estudios son vitales para conservar estas especies”, concluyó.