En un mundo donde el ciberacoso o ciberbullying es, lamentablemente, cada vez más común, Netflix lanzó un documental que busca reflexionar, pero que también sorprende a millones.

Se trata de un caso real que ocurrió en la pequeña localidad de Beal City, en Michigan, Estados Unidos.

La historia se titula como Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar (Unknown Number: The High School Catfish), y en este conocemos la historia de 2 jóvenes, Lauryn Licari y Owen McKenny.

A lo largo del documental se detalla y reconstruye como estos jóvenes fueron víctimas de hostigamientos digital, exponiendo su vulnerabilidad y cruzando hasta su vida más privada.

El caso inició en octubre de 2020, cuando Lauryn y Owen (que eran pareja) recibieron los primeros mensajes de un número desconocido.

En primera instancia, el contenido sugería una posible ruptura amorosa con textos como “Hola, Lauryn, Owen está rompiendo contigo”.

Este hecho fue ignorado al principio y los mensajes cesaron por un tiempo, pero luego el hecho escaló. La pareja volvió a recibir textos, pero esta vez más amenazantes y ofensivos.

En estos se veían referencias que sugerían cercanía a las víctimas, ya que el atacante utilizaba el apodo que solo los más cercanos conocían sobre Lauryn: “Lo”.

El caso siguió escalando, llegando incluso a recibir hasta 40 o 50 mensajes diarios, con amenazas contra la mujer y propuestas explícitas hacia el hombre.

El sospechoso del caso utilizaba una aplicación especial para generar números de teléfonos aleatorios, esto impidió bloquear los remitentes.

La situación llegó a provocar un clima de tensión en las vidas personales de los involucrados y sus familias.

Las autoridades mientras tanto intentaban dar con los sospechosos, entre esos jóvenes de la escuela a la que asistían las víctimas. Pero tras mucha investigación, se descartó que vinieran desde este ambiente.

El ciberacoso duró casi 2 años. La presión sobre la pareja creció, al punto que se separaron. Lauryn recibía amenazas directas e incluso le decían que debía acabar con su vida.

Por los mensajes algo estaba claro, el acosador tenía acceso a información personal sobre las actividades de los jóvenes.

Spoilers adelante

El momento que genera que este documental se volviera un caso viral en los últimos días llega cuando se revela quién era la persona detrás de este caso.

Luego de que el FBI se involucrara en el caso, el equipo de delitos informáticos logró rastrear un número específico a una dirección IP. Esta coincidía con la dirección donde vivía la joven Lauryn Licari.

Esto llevó a las autoridades a percatarse de que la autora del caso era Kendra Licari, la madre de la joven.

Tras un registro policial, la mujer admitió haber sido autora de los mensajes. La confesión conmocionó profundamente a las familias y a todos los ciudadanos de esta pequeña ciudad.

El momento en el que Lauryn fue informada sobre el caso quedó grabado por las cámaras de los oficiales, y estas se pueden ver en el documental.

Posteriormente, se dio a conocer que la madre también había mentido sobre su empleo durante ese año, lo que fue motivo adicional de tensión familiar.

La mujer fue arrestada en diciembre del 2022, enfrentó cargos de acoso y uso indebido de sistemas informáticos. Esta se declaró culpable de dos cargos de acoso a menores.

Fue condenada a entre 19 meses y cinco años de prisión, pero la mujer quedó en libertad condicional en agosto de 2024.

La directora Skye Borgman explicó que Kendra participó en el documental para poder “contar su historia desde su perspectiva y que Lauryn pudiera verla hacerlo”.

Por otro lado, la joven destacó que desea intentar reconstruir el vínculo con su madre “cuando llegue el momento adecuado”.

Kendra Licari se justificó durante el documental al compartir un episodio traumático en su adolescencia.

La mujer, al ver crecer a su hija, destacó que sufrió de miedo y buscó controlarla para mantenerla cerca. Esto, según ella, habría originado el acoso.