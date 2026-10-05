Nuevos oficiales de tránsito ya están en funciones

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La Academia Nacional de Policía (ANP) formó a 53 nuevos policías de tránsito, quienes desde este lunes comenzarán sus horas de práctica policial.

Vídeo: Cortesía.

Según comentó el comisionado Óscar Jiménez, director general de la ANP, los estudiantes se mantuvieron en un periodo de formación aproximado a los seis meses, donde recibieron todas las competencias necesarias para ejercer como policías.

53 nuevos oficiales de la Policía de Tránsito inician la prática en la calle. Foto: Cortesía.

Una vez finalizado este proceso, dan inicio con las prácticas en la calle de lleno con el cuerpo policial.

“Para la ANP es muy importante estructurar la parte inicial del proceso de manera uniforme, donde todos los cuerpos policiales tienen la habilidad, la actitud y la aptitud para operar de manera conjunta para el mejor desarrollo de sus funciones”, comentó el director de la ANP.

Comisionado Óscar Jiménez, director general de la Academia Nacional de Policía. Vídeo: Cortesía.