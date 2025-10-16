Uno de los signos más esperanzadores de las elecciones del 2026, es que una nueva generación y nuevos liderazgos políticos, están en campaña electoral.

Llegó la hora del cambio y la reforma.

En libertad y democracia, con nuevos liderazgos, renovadas ideas y soluciones pragmáticas, Costa Rica debe superar el largo ciclo histórico de la II República, sus formidables logros y enormes aciertos y, también, con sus errores y retrasos acumulados al año 2025.

Atravesamos aguas políticas turbulentas y una extrema polarización nacional. Asimismo, en el escenario internacional, vivimos una etapa de complejos redireccionamientos geopolíticos, por estar Costa Rica situada en el medio de las Américas, lo que ofrece inmensas posibilidades estratégicas de desarrollo, a la vez que críticos y peligrosos retos de seguridad nacional y ciudadana.

Por ello, esta no puede ser una campaña electoral de odios, ataques a la yugular y propaganda falsa. Como país, hemos perdido demasiado tiempo. Los nuevos liderazgos políticos deben decirnos qué han hecho de bien en sus vidas y cómo proponen resolver los temas fundamentales de la Agenda Nacional:

1.- La crisis de inseguridad por acción de la narcoactividad, la violencia criminal y el creciente y destructivo consumo de drogas en las nuevas generaciones.

2.- Reforma del Estado y de nuestro deteriorado Estado Social de Derecho, incluyendo la construcción de vivienda popular, mejores y más alianzas público-privadas, apoyo a los emprendedores y a los sectores que producen riqueza nacional y generan empleo, atracción de inversiones extranjera, nuevas tecnologías y encadenamientos estratégicos entre las Zonas Francas y la producción nacional. ¡Necesitamos una gran transformación!

3.- Cómo vamos a devolverle, en todos sus niveles, calidad, nivel y metas a la educación pública que atraviesa la peor crisis de su historia y a reorganizar el INA para la formación de trabajadores y técnicos especializados de nivel medio.

4.- Cómo vamos a resolver el enorme deterioro de la infraestructura, con un programa prioritario de reconstrucción, ampliación y soluciones alternativas al brutal congestionamiento vial, con un tren rápido desde Paraíso hasta Grecia.

6.- Qué reformas necesitamos a la Constitución Política para modificar el sistema de elección de nuestros Diputados y una Reforma Judicial, porque vivir en libertad y democracia significa una mejor y correcta representatividad en la Asamblea Legislativa y un país con efectiva “justicia pronta y cumplida”.

¡Los costarricenses merecemos un proceso electoral y unas elecciones con mucho debate crítico sobre soluciones nacionales urgentes, para avanzar y progresar mucho más y conquistar las enormes oportunidades del siglo XXI!

¿Y usted qué opina?