Nuevos extraditados: Sujetos estarían ligados al cártel de Sinaloa

El Ministerio Público realizó una solicitud de extradición en contra de cuatro hombres aparentemente ligados al cártel de Sinaloa, la tarde de este lunes.

Los sujetos son identificados como:

Takashima, mexicano de 44 años.

Carvajal, costarricense de 51 años.

Rodríguez, costarricense de 50 años.

Castillo, costarricense de 36 años.

Los mismos son requeridos por el Tribunal para el Distrito Este de Wisconsin, en Estados Unidos, por presuntos delitos de tráfico internacional de drogas.

Según información obtenida por el Ministerio Público, la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), los imputados formarían parte de una organización vinculada al Cartel de Sinaloa, dedicada al traslado de cocaína desde Centroamérica hacia México, con el aparente fin de introducirla a territorio estadounidense.

Los hechos

Estas personas están en prisión preventiva desde diciembre del 2025, luego de que fueran detenidas por la PCD, cerca del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en un operativo.

Durante esa diligencia policial, se logró el decomiso de aproximadamente 400 kilogramos de aparente cocaína, los cuales estaban ocultos en uno de los vehículos en los que viajaban.

Según las autoridades, se presume que los sospechosos se dirigían a una pista de aterrizaje clandestina en Guanacaste, donde coordinarían el traslado de la droga.

De acuerdo con el Ministerio Público, la solicitud de extradición continuará ante el Tribunal Penal de San José.