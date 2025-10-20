El Poder Judicial detalló qué sigue en el proceso de solicitud de extradición de los cuatro nuevos extraditables capturados el pasado sábado en Golfito.

Se trata de cuatro hombres de apellido Corella, Ramírez, Cordero y Castro.

El Poder Judicial indicó que fueron atendidos este lunes en el Tribunal de Juicio de San José bajo la sumaria N° 25-000129-0016-PE.

“Se ordenó la detención provisional con fines de extradición por dos meses hasta el 18 de diciembre del 2025”, aseguró el Poder Judicial.

Además, se declaró la incompetencia y se remitió al Tribunal de Juicio de Corredores por tener en ese lugar el domicilio todos los extraditables según la Ley de Extradición, informaron.