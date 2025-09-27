Tres hombres de apellidos Restrepo Uribe, Sinisterra Lozano y Sánchez Chavarro se convirtieron en los últimos objetivos del gobierno de Estados Unidos, que busca su extradición desde Costa Rica.

Uno de ellos, de nacionalidad colombiana, se naturalizó como costarricense, mientras que los otros dos cuentan con documentación oficial vigente, incluyendo permiso de trabajo y residencia legal en el país. La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó esta información tras una consulta realizada por Diario Extra.

Sinisterra Lozano, de origen colombiano, posee un permiso de trabajo costarricense, mientras que Sánchez Chavarro, de nacionalidad venezolana, tiene residencia legal en Costa Rica.

Se les investiga por el delito de narcotráfico. Actualmente cumplen prisión preventiva en Costa Rica, dentro de una causa vinculada con los hechos que se les atribuyen en Estados Unidos.

Las autoridades detuvieron a los tres hombres el pasado 1 de junio, cuando viajaban en un vehículo que transportaba 70 kilos de cocaína en el centro de San José. Según información de la Administración para el Control de Drogas (DEA), los detenidos tendrían vínculos con el Clan del Golfo de Colombia, y se presume que la droga sería enviada a Estados Unidos.