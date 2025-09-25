Los escáneres inaugurados este martes por el Gobierno en los puertos de Caldera y Moín empezarán a funcionar el próximo mes, confirmaron las autoridades durante el acto protocolario realizado en el Pacífico.

Los dispositivos forman parte de la Operación Soberanía, iniciada en 2023, que busca reforzar la seguridad portuaria y frenar la salida de drogas hacia Europa.

“Hay que calibrar y estarán en funcionamiento completo en dos semanas, pero hoy era el día que había que hacer este anuncio e inaugurarlos, porque el 1.º de octubre estaré amordazado para no poderles contar a ustedes este evento histórico y otros que vienen”, dijo el presidente Rodrigo Chaves.

Los equipos fueron donados por Estados Unidos con un valor de $19,5 millones, además de una inversión nacional en obra pública que superó los ¢798 millones. La operación estará a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, que desplegó más de 300 oficiales en las terminales, con apoyo de drones, patrullajes marítimos, canes adiestrados y operaciones subacuáticas en buques.

Según el Gobierno, este modelo integral permitirá inspeccionar todas las cabinas de camiones y detectar irregularidades en las cargas, consolidando el control de los principales puertos bajo mando policial.

La encargada de negocios de Estados Unidos, Jennifer Savage, anunció que su país adquirirá dos escáneres móviles adicionales para reforzar la estrategia.

“Este es un esfuerzo integral liderado por la Embajada, con el firme propósito de bloquear el ingreso de drogas al país y, así, garantizar la seguridad de ambos pueblos”, expresó durante la inauguración.

Desde el inicio de la Operación Soberanía en la Terminal de Contenedores de Moín, Seguridad reporta la incautación de más de 15 toneladas de cocaína y la detención de 42 personas ligadas al crimen organizado.

Además, las autoridades europeas confirman una reducción de hasta un 70% en decomisos de droga procedente de Costa Rica en puertos como Róterdam, Amberes y Hamburgo.

El Ejecutivo afirmó que estos resultados son muestra del compromiso de mantener puertos seguros y confiables mediante cooperación internacional y coordinación estatal.