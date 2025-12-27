Nuevos coyotes ya entrenan en Liberia para el Clausura 2026

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Municipal Liberia ya puso en marcha su pretemporada de cara al Torneo de Clausura 2026, con movimientos importantes en su plantel y la mira puesta en fortalecer la base del proyecto auri-negro.

Las principales novedades en los primeros trabajos son las incorporaciones de Yoserth Hernández y Abner Hudson Hansell, quienes ya se integraron a los entrenamientos y buscan ganarse un lugar en el once pampero desde el arranque del certamen. A ellos se suma Erick Torres, otra de las caras nuevas que llega para reforzar al equipo.

En cuanto a las salidas, Liberia confirmó las bajas de Johan Cortés, Keysher Fuller, Barlon Sequeira y Freddy Álvarez, futbolistas que no continuarán para el próximo torneo y que abren espacio para la renovación del plantel.

Por ahora, el club no ha anunciado oficialmente la salida de Fernando Lesme, pese a que el delantero ha estado en negociaciones con el Club Sport Herediano, por lo que su situación sigue en análisis. La buena noticia para la afición pampera es la renovación del técnico José Saturnino Cardozo, quien continuará al mando del proyecto y liderará la preparación rumbo al Clausura 2026.