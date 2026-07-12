Nuevos ataques de EE. UU. a Irán encarecen petróleo

AFP – El ejército estadounidense anunció este domingo que lanzó una nueva ola de ataques contra Irán para impedirle atacar barcos en el estrecho de Ormuz, situación que ya repercute en los precios del petróleo.

Los ataques se reanudaron a las 5 p.m. de Washington, según un mensaje en X del Mando Central estadounidense para Oriente Medio (Centcom), que afirma querer impedir que Teherán “ataque a las tripulaciones civiles y a los buques comerciales” en el paso marítimo.

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Los precios del petróleo abrieron con una fuerte alza, tras un fin de semana marcado por ataques estadounidenses contra Irán y el anuncio de Teherán de cerrar el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre, referencia internacional, subía un 3,75% a 78,86 dólares, antes de la apertura de los mercados financieros en Asia. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en agosto, escalaba un 3,65% hasta 74,02 dólares.