Nuevo trazado sacudirá el Campeonato Nacional de Automovilismo

El Campeonato Nacional de Automovilismo volverá a la acción este domingo 12 de julio con la disputa de la tercera fecha de la temporada, que tendrá como escenario el Circuito del Parque Viva.

La jornada estará marcada por el Gran Premio Tire Kingdom, donde los pilotos enfrentarán un reto inédito al competir por primera vez este año en el trazado corto del circuito.

El nuevo recorrido obligará a los equipos a modificar sus estrategias y la puesta a punto de los vehículos, ya que el diseño demandará mayor precisión, rapidez en la toma de decisiones y una constante adaptación durante las carreras.

Además, la fecha será determinante para varios líderes del campeonato, quienes buscarán mantenerse en la cima de sus respectivas categorías.

La actividad en pista comenzará a las 8:00 a.m., y reunirá a los principales exponentes del automovilismo nacional.

Como complemento, el evento ofrecerá exhibiciones de drift, competencias de piques, simuladores de conducción, una muestra de autos exóticos y el regreso de las tradicionales carreras de carretillos, pensadas para el disfrute de toda la familia.

Las entradas ya se encuentran disponibles con precios que parten desde los ₡5.000, mientras que la organización recomienda la gradería G5 por su ubicación estratégica para seguir de cerca la acción en la pista.

También habrá promociones para parejas y grupos, con el objetivo de atraer a una mayor cantidad de aficionados a esta tercera fecha del campeonato.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra