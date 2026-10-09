Nuevo temblor vuelve a sacudir el territorio nacional

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Un nuevo temblor volvió a sacudir diversos puntos del territorio costarricense la tarde de este viernes, registrándose al ser exactamente las 2:28 p. m.

El movimiento telúrico ocurre pocas horas después del potente sismo registrado en suelo panameño, el cual generó momentos de tensión y evacuaciones masivas tanto en Panamá como en la Gran Área Metropolitana (GAM) y la Zona Sur costarricense.

Usuarios en redes sociales y pobladores de distintas regiones reportaron la nueva sacudida de forma inmediata, mientras los organismos científicos, como la Red Sismológica Nacional (RSN) y el OVSICORI-UNA, trabajan en la localización exacta del epicentro, la magnitud y la profundidad del evento.

Las autoridades de emergencias mantienen el monitoreo activo para determinar si este nuevo sismo corresponde a una réplica directa del evento sísmico principal.

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