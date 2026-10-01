Nuevo sistema aduanero entrará en funcionamiento el próximo año

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La modernización del sistema aduanero costarricense tendrá que esperar hasta el próximo año para comenzar su entrada en operación, luego de que el Ministerio de Hacienda descartara los planes piloto anunciados originalmente.

La nueva administración optará por un despliegue gradual directamente en producción. La primera salida está prevista para el primer trimestre de 2027 y corresponderá al componente de exportaciones.

“Este proyecto planteaba casi que una sola salida en producción y esa salida en producción era muy riesgosa. Ahora lo que estamos planteando son cuatro salidas a producción, dos por año, empezando el próximo año y buscando una salida en producción mucho más ordenada”, indicó Víctor Carvajal, viceministro de Hacienda.

Atenea es el nuevo sistema de gestión aduanera y pretende sustituir y modernizar los mecanismos utilizados actualmente para tramitar las operaciones de comercio exterior.

El proyecto, que forma parte de Hacienda Digital, busca integrar información de las importaciones y exportaciones y facilitar el intercambio de datos con otros componentes de Hacienda Digital.

En julio de 2025, el entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, había anunciado que Atenea comenzaría con un plan piloto en Puerto Caldera en octubre de ese año.

La estrategia contemplaba posteriormente extender el sistema a la Terminal de Contenedores de Moín, Paso Canoas y los aeropuertos. Sin embargo, el cronograma fue modificado y ahora la implementación comenzará directamente en producción.

“Para poner en producción uno de los componentes debe tener todos los servicios que requiere ese componente para funcionar. Entonces, es un trabajo muy grande a nivel de desarrollo y por eso es que se ha tardado un poco más”, agregó Carvajal.

El funcionario vinculó parte de las dificultades del proyecto con la complejidad tecnológica y normativa de un sistema aduanero. Según explicó, no existe en la región un sistema que pueda trasladarse directamente a Costa Rica, debido a que el país debe combinar requerimientos nacionales con disposiciones centroamericanas.

“Si nos vamos a la historia, ¿cuánto tiempo ha tardado en los países de Latinoamérica la implementación de un sistema aduanero? Usted va a ir a ver que todos son plazos superiores a diez años, porque es sumamente complejo. No hay un sistema fuera de la región centroamericana que empate con nosotros”, manifestó Carvajal.

Avance “crítico”

El cambio en Atenea se produce mientras Hacienda Digital enfrenta una alerta por el estado crítico de avance del proyecto. Con corte a junio de 2026, el proyecto registraba un avance físico del 52,2% y una ejecución financiera del 23,8%.

La Dirección General de Deuda Pública elevó el estado del proyecto a nivel crítico debido, entre otros factores, al bajo nivel de recursos ejecutados frente al financiamiento disponible.

Carvajal aseguró que la ejecución financiera no refleja por completo el avance técnico de los sistemas.

“El avance es significativo a nivel de desarrollo, tal vez no lo vemos a nivel presupuestario porque la forma en que se paga el crédito es diferente. Con Tribu-CR tenemos en producción varios módulos que no hemos pagado, porque los recursos se depositan hasta que salgan varios módulos completos”, explicó Carvajal.

Según Carvajal, Hacienda ha realizado ajustes para modificar la forma en que se implementan los sistemas, particularmente en el componente financiero y en los cronogramas de salida a producción.

El funcionario señaló que Hacienda firmó una adenda con la empresa encargada del proyecto para establecer nuevos cronogramas y plazos.

“Están previstos varios pagos importantes en los próximos meses que van a hacer que ese monto del dinero ejecutado vaya a subir significativamente y vaya a mejorar mucho los indicadores”, comentó Carvajal.

El proyecto cuenta con un crédito de $127 millones y un plazo de ejecución de 5,5 años. Al 30 de junio, todavía estaban pendientes de desembolso $96 millones. Además, las comisiones de compromiso aumentaron a $2,54 millones.

¿Qué es Hacienda Digital?

Hacienda Digital es un proyecto de modernización tecnológica del Ministerio de Hacienda que busca transformar la gestión tributaria, aduanera y financiera del Estado mediante nuevos sistemas informáticos, mayor integración de datos y procesos digitales.

Sus tres principales sistemas son:

Tribu-CR: Nuevo sistema de administración tributaria que sustituyó al ATV como eje central de los servicios tributarios. Su objetivo incluye facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fortalecer el control y la lucha contra la evasión.

Nuevo sistema de administración tributaria que sustituyó al ATV como eje central de los servicios tributarios. Su objetivo incluye facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fortalecer el control y la lucha contra la evasión. Atena: Sistema Integrado de Administración Aduanera que busca modernizar los trámites y controles de las aduanas, facilitar el comercio y fortalecer la gestión de riesgos mediante un mayor uso de tecnología e información.

Sistema Integrado de Administración Aduanera que busca modernizar los trámites y controles de las aduanas, facilitar el comercio y fortalecer la gestión de riesgos mediante un mayor uso de tecnología e información. CR-Teza: Sistema Integrado de Administración Financiera y Talento Humano, destinado a modernizar la gestión financiera del Gobierno y los procesos relacionados con la administración del personal.

Sistema Integrado de Administración Financiera y Talento Humano, destinado a modernizar la gestión financiera del Gobierno y los procesos relacionados con la administración del personal.

Víctor Carvajal

Viceministro de Hacienda

“Hemos tomado las medidas necesarias para que el proyecto avance con satisfacción y somos conscientes de que, al inicio, no se tuvo la agilidad o la celeridad que requería. Estamos bastante confiados en que vamos a tener muy buenos resultados y que los costarricenses ya lo van a poder ver también en el componente aduanero y en los demás a partir del próximo año”.