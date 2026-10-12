Nuevo sismo registrado en Panamá también sacude a Costa Rica

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Un nuevo temblor ocurrido en Panamá se volvió a sentir en el país; en esta ocasión, el epicentro se reportó en Horconcitos de David, Panamá, con una magnitud de 5.8.

Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), la ubicación del terremoto fue al sureste de Canoas, próximo a Corredores de Puntarenas.

Sitios del territorio nacional cercanos a la frontera con Panamá, como Pérez Zeledón, el Caribe Sur y Puntarenas, reportaron movimiento telúrico con gran magnitud.

El movimiento telúrico se reportó a las 5:21 p.m. y tuvo una profundidad de 5.0 kilómetros.