Nuevo semáforo no evita accidentes en la esquina de los choques

La conocida “esquina de los choques”, ubicada en la provincia de Heredia, volvió a ser escenario de varios accidentes de tránsito, pese a que recientemente se instaló un semáforo de tres luces con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

Los incidentes ocurrieron durante este sábado 18 de julio, lo que vuelve a generar preocupación entre vecinos y conductores que transitan por este sector, reconocido desde hace años por la frecuencia con la que se presentan colisiones.

La instalación del semáforo pretendía ordenar el flujo vehicular y disminuir los accidentes en la intersección. No obstante, los nuevos percances evidencian que la problemática persiste y que aún podrían influir factores como el irrespeto a la señalización, el exceso de velocidad o la falta de atención al volante.