Nuevo retraso en “Gallo Tapado”: Abogado deberá ir a prisión preventiva

El exjuez y abogado de apellido Venegas, imputado en el caso “Madre Patria”, deberá volver a prisión preventiva por un plazo de cinco días.

Esto provocará que otro caso judicial en curso, el de “Gallo Tapado”, sufra un nuevo retraso.

Venegas había asumido como abogado principal del acusado de apellido Olivas por el robo millonario al Banco Nacional entre 2021 y 2023, sin embargo, ahora debería presentarse a las órdenes de las autoridades judiciales para cumplir la prisión preventiva.

Esto después de que Venegas y otras 17 personas fueron notificadas este lunes de la revocatoria de las medidas cautelares que fueron otorgadas en febrero anterior.

Estas personas ya habían cumplido un plazo de prisión preventiva, tras la solicitud de dos meses de las autoridades judiciales, por lo que ahora solo deberán estar cinco días bajo esta medida.

El otro abogado que defiende a Olivas en el caso “Gallo Tapado”, de apellido Jiménez, se encuentra incapacitado hasta el próximo 29 de julio.