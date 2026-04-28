¿Nuevo requisito para los nómadas digitales?

Una propuesta en la Asamblea Legislativa busca reformar la conocida ley de “nómadas digitales” en nuestro país.

El expediente de ley 25.031 buscará reforzar las medidas de seguridad al establecer que los extranjeros que opten por esta categoría migratoria de trabajo deberán aportar una certificación de antecedentes penales de su país de origen.

Trabajador con fines ilustrativos. Foto: Jorge Castillo.

Asimismo, el requisito se pedirá para todas las personas mayores de edad que formen parte de la familia del trabajador remoto.

El objetivo de la reforma, impulsado por el diputado Ariel Robles del Frente Amplio, es que los nómadas digitales impacten positivamente en las zonas rurales, se le otorguen competencias al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para desarrollar la oferta del Turismo Rural Comunitario (TRC) como opción para los trabajadores remotos.

Además, el ICT tendría la posibilidad de difundir contenidos sobre servicios y destinos rurales para los “nómadas digitales” mediante plataformas en internet.

Quienes cuenten con esta condición migratoria seguirían disfrutándola hasta su vencimiento original.

Imágen con fines ilustrativos.

El documento legislativo modificaría a la Ley N.º 10.008, denominada “Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional”.