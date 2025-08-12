El Gobierno incluyó en la Segunda Modificación Presupuestaria, tramitada bajo el expediente 25.137, una rebaja de ¢23.287 millones.

Según la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, esto pone en riesgo las pensiones no contributivas, lo que impide la incorporación de nuevos beneficiarios y afecta programas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Del recorte, ¢18.277 millones corresponden a transferencias al IMAS y ¢5.010 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para atender el régimen no contributivo.

Ramírez advirtió que este ajuste compromete el pago de pensiones actuales, la inclusión de unos 11.300 nuevos beneficiarios y el aguinaldo de fin de año.

“Estamos revisando con suma preocupación esta modificación presupuestaria porque esas reducciones a pensiones, becas y otros programas que limitan la capacidad del IMAS, a quienes afectan es a los más vulnerables y eso es inaceptable. ¿Dónde dejan la planificación y programación que se hace cuando se plantea un presupuesto?”, cuestionó Ramírez.

La legisladora también alertó que el recorte afectará al Ministerio de Educación Pública (MEP), pues 346 estudiantes de postsecundaria dejarían de recibir becas en octubre. Además, en noviembre y diciembre no se otorgaría el subsidio a ningún beneficiario programado debido a una reducción adicional de ¢722 millones.

Por otro lado, el IMAS perdería capacidad para brindar apoyo en alimentación, vivienda, salud, educación y empleo, lo que impactaría a 37.706 de los 55.168 beneficiarios previstos a partir de agosto de 2025.