Nuevo póster y adelanto de “El Diablo Viste a la Moda 2”

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda 2 presentó este jueves un nuevo tráiler que muestra el regreso de varios de los personajes más recordados de la historia.

El adelanto fue publicado por 20th Century Studios y también estuvo acompañado por un nuevo póster en el que aparecen las actrices Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y el actor Stanley Tucci.

Según la sinopsis, la historia mostrará a Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando un momento complicado en su carrera, lo que la llevará a cruzarse nuevamente con Emily (Emily Blunt), quien ahora es una poderosa ejecutiva en el mundo del lujo y maneja inversiones publicitarias clave.

La nueva entrega llegará a los cines el 30 de abril de 2026, retomando el universo de la popular película estrenada en 2006.