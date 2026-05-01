Nuevo museo al aire libre de Escazú combina historia y tecnología

La Municipalidad de Escazú inauguró un museo al aire libre que se ubica en el parque de San Antonio.

La idea es mostrar la historia del cantón y cómo fue su desarrollo hasta la actualidad.

Dentro de las novedades se encuentra que las personas pueden escanear códigos con su teléfono celular y les aparecerá videos y fotografías que la convierten en toda una experiencia interactiva.

Este proyecto forma parte del plan que desarrollan para atraer turismo a la zona de una manera diferente, donde se combina la historia con la tecnología.