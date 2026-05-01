Nuevo museo al aire libre de Escazú combina historia y tecnología

Es abierto al público

Marcela Villalobos Salazar Enfermera Obstetra, IBCLC Consultora Internacional de Lactancia Certificada del Hospital Internacional La Católica.

La Municipalidad de Escazú inauguró un museo al aire libre que se ubica en el parque de San Antonio.

La idea es mostrar la historia del cantón y cómo fue su desarrollo hasta la actualidad.

Dentro de las novedades se encuentra que las personas pueden escanear códigos con su teléfono celular y les aparecerá videos y fotografías que la convierten en toda una experiencia interactiva.

Este proyecto forma parte del plan que desarrollan para atraer turismo a la zona de una manera diferente, donde se combina la historia con la tecnología.