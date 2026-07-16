Nuevo método: Vea cómo intentaron ingresar cocaína a la cárcel

Las autoridades penitenciarias informaron que detectaron aparente cocaína dentro de una bolsa de detergente.

El caso se dio en la cárcel de La Reforma, específicamente en el CAI Gerardo Rodríguez, donde se detuvo a un hombre de apellido Chávez.

Según trascendió, el visitante pretendía entregar esta encomienda a un privado de libertad de apellido Delgado, por lo que dio la bolsa con detergente en el puesto de revisión.

El oficial a cargo detectó algunas partículas dentro de la bolsa que eran diferentes.

Las autoridades iniciaron el protocolo establecido, dando positiva la prueba de campo realizada y el traslado de la persona responsable a la Fiscalía de turno.