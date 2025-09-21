Un nuevo método de estafa circula en el país, el cual trata que grupos criminales suplantan la identidad de diferentes empresas y ofrecen supuestas adopciones de cachorros que en realidad no existen.
Una de las empresas afectadas, es Pet Lounge, la cual se encarga del traslado de mascotas desde hace 14 años y en la última semana han recibido llamadas de personas que mencionan que fueron víctima de este timo.
En apariencia, esta falsa empresa ofrece los cachorros a adoptar, piden el dinero para el transporte de lugares de Limón a San José o viceversa y cuando realizan el pago, los bloquean.
El método de operación siempre es el mismo:
- Contactan a las personas ofreciendo cachorros en adopción.
- Solicitan pagos por medio de sinpe móvil por concepto de transporte bajo el nombre de la empresa.
- Una vez que las personas depositan el dinero, son bloqueadas y nunca reciben al supuesto cachorro.
Algunas de las páginas estafadoras ya han sido identificadas y entre ellas destaca:
Fundación de donación ángeles
Así mismo, la sociedad dueña del Sinpe al cual las personas han enviado el dinero, corresponde a Ortiz y Barbosa SA.
“Queremos evitar que más costarricenses sean engañados, alertar a la ciudadanía y frenar a tiempo el crecimiento de esta modalidad en el país”, mencionó José Daniel Seco, Gerente General de Pet Lounge.
Durante el fin de semana, al menos 10 personas diferentes contactaron a Pet Lounge tras haber sido víctimas de esta estafa.
La cuenta oficial de Pet Lounge hizo un aviso a través de las redes sociales donde advierte de esta estafa y evitar caer en la misma.
“Dicen ser una sucursal nuestra en Limón, lo cual no es cierto. A las personas que han sido víctimas de estas estafas les agradecemos, nos contacten para enviarnos evidencia que aporte a la denuncia que hemos presentado”, publicaron en sus redes sociales.
Los montos que esta falsa empresa solicitan rondan entre los 15 y 31 mil colones.