Un nuevo método de estafa circula en el país, el cual trata que grupos criminales suplantan la identidad de diferentes empresas y ofrecen supuestas adopciones de cachorros que en realidad no existen.

Una de las empresas afectadas, es Pet Lounge, la cual se encarga del traslado de mascotas desde hace 14 años y en la última semana han recibido llamadas de personas que mencionan que fueron víctima de este timo.

Captura de pantalla de una de las víctimas

En apariencia, esta falsa empresa ofrece los cachorros a adoptar, piden el dinero para el transporte de lugares de Limón a San José o viceversa y cuando realizan el pago, los bloquean.

El método de operación siempre es el mismo:

Contactan a las personas ofreciendo cachorros en adopción.

Solicitan pagos por medio de sinpe móvil por concepto de transporte bajo el nombre de la empresa.

Una vez que las personas depositan el dinero, son bloqueadas y nunca reciben al supuesto cachorro.

Algunas de las páginas estafadoras ya han sido identificadas y entre ellas destaca:

Fundación de donación ángeles

Fotografía: Cortesía.

Así mismo, la sociedad dueña del Sinpe al cual las personas han enviado el dinero, corresponde a Ortiz y Barbosa SA.

“Queremos evitar que más costarricenses sean engañados, alertar a la ciudadanía y frenar a tiempo el crecimiento de esta modalidad en el país”, mencionó José Daniel Seco, Gerente General de Pet Lounge.

Durante el fin de semana, al menos 10 personas diferentes contactaron a Pet Lounge tras haber sido víctimas de esta estafa.

La cuenta oficial de Pet Lounge hizo un aviso a través de las redes sociales donde advierte de esta estafa y evitar caer en la misma.

“Dicen ser una sucursal nuestra en Limón, lo cual no es cierto. A las personas que han sido víctimas de estas estafas les agradecemos, nos contacten para enviarnos evidencia que aporte a la denuncia que hemos presentado”, publicaron en sus redes sociales.

Captura de pantalla de una de las víctimas

Los montos que esta falsa empresa solicitan rondan entre los 15 y 31 mil colones.