El alcalde del cantón central de Cartago, Mario Redondo celebra que por fin inicien las obras del nuevo y urgente hospital de la Vieja Metrópoli, pero es enfático en que la obra debe ir acompañada de un plan vial que permita reducir el congestionamiento en la zona colindante como el principal acceso al futuro centro médico.

“Nosotros creemos que la construcción del hospital tiene que venir acompañada con un plan de gestión vial que debe desarrollarse. Particularmente, creemos que, en la intersección de El Quijongo, que es una intersección compleja, debería hacerse un paso elevado o una rotonda, pero una estrategia que definitivamente garantice que la gente pueda llegar de manera más expedita”, indicó Redondo.

El pasado 11 de setiembre, la Contraloría General de la República (CGR) aprobó la construcción del nuevo Hospital Max Peralta en Cartago luego de más de 14 años de haberse declarado proyecto de interés nacional.

El ente contralor refrendó el contrato entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la constructora Van Der Laat y Jiménez S. A por $394,9 millones (¢198.299 millones), más $4 millones (¢2.008 millones), para trabajos de contingencia.

La construcción del nuevo centro de salud está prevista para iniciar el próximo 3 de octubre y se proyecta que finalice en un plazo de cinco años.

El jerarca municipal explicó que desde la municipalidad se han realizado trabajos de mejora en las rutas cantonales cercanas al área y que se mantienen conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para concretar obras complementarias.

Entre ellas, destacó la ampliación de la ruta hacia el distrito de Quebradillas, uno de los de mayor crecimiento en los últimos años, así como el ensanche del puente de Santa Gertrudis, que conecta Guadalupe con la Carretera Interamericana.

Redondo añadió que también se ha solicitado al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) la ampliación del puente de Santa Marta, con el fin de generar rutas alternas que faciliten el acceso.

“Con estas medidas no solo se facilitaría el ingreso por la intersección de La Lima, sino que habría otra conexión desde Guadalupe, colindante con el sector donde estará el hospital”, comentó.

El alcalde insistió en que no basta con levantar la infraestructura hospitalaria, sino que es necesario planificar desde ahora un esquema de movilidad que garantice accesos ágiles, especialmente en casos de emergencia.

“Cuando la gente va para el hospital no siempre va con tiempo, casi siempre va a contratiempo, y es imperativo que pueda hacerlo de una manera ágil, expedita y sin mayor inconveniente. Por eso, creemos que el plan vial debe implementarse desde ya, y no dejarse para última hora”, subrayó.

Respecto al impacto inmediato mientras se construye el hospital, el alcalde reconoció que la población no puede esperar cinco años para tener una atención adecuada en salud.

Por ello, urgió a la Caja a reforzar la red de áreas de salud y los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais).

“Mientras se construye el hospital, requerimos que se fortalezcan las áreas de salud y los Ebais, de modo que se evite la sobresaturación que tenemos actualmente en el Max Peralta. No es posible que la gente tenga que esperar siete u ocho horas, como ha ocurrido. La atención debe ser oportuna y cercana, porque la gente puede enfermarse mañana, en un mes o en tres años, y no se puede esperar a que el hospital esté listo”, sostuvo.

Terreno no es ideal

Según el Ministerio de Salud, la ubicación de la nueva infraestructura estaría cercana a una industria agroquímica.

“Se va a gestionar, pero yo quedaré con la conciencia tranquila de que se advirtió. Ojalá no ocurra, pero si llegara a suceder una emergencia por estar el hospital a solo 200 metros de una empresa de agroquímicos, las personas que tomaron la decisión serán responsables. Estamos mejorando la normativa para que este tipo de decisiones no se repitan”, afirmó Mary Munive, ministra de Salud.

Tatiana Méndez “Veo la necesidad de mejorar la infraestructura vial para prevenir las presas que se generan en esta zona, especialmente en fechas como el inicio del curso lectivo, cuando la congestión es muy alta. Esto podría representar un peligro para las emergencias que se atiendan en el futuro hospital”.

Jackson Ortega “El nuevo hospital es un gran avance para la provincia, pero las aglomeraciones y presas en la zona donde estará ubicado el centro médico son muy fuertes y realmente preocupantes”.