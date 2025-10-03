La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) emitió la orden de inicio de la construcción del nuevo hospital Maximiliano Peralta Jiménez en Cartago, este viernes 3 de octubre, después de que el contrato fuera refrendado por la Contraloría General de la República.

La ley establece que esta autorización tiene un plazo de 15 días hábiles, el cual concluyó en esa fecha.

El proyecto es de gran magnitud y complejidad, y beneficiará a más de 500.000 personas en Cartago y las comunidades aledañas.

La obra requiere una inversión de $398 millones, que incluye el diseño, la edificación, el equipamiento y el mantenimiento de la infraestructura y los equipos durante el periodo de garantía.

El nuevo hospital contará con:

Seis edificios distribuidos en dos bloques.

434 camas, con la posibilidad de expandirse hasta 457.

10 quirófanos y un bloque gineco obstétrico.

Incluirá salas de reanimación, servicios de diagnóstico por imágenes y consulta externa con todas las especialidades médicas que ofrece actualmente el hospital Maximiliano Peralta Jiménez.

El cronograma del proyecto se divide en fases definidas:

Fase 1: La primera etapa corresponde al diseño de los planos constructivos, con una duración de 25 semanas . Estos planos serán luego revisados por el equipo de ingeniería de la CCSS.

. Estos planos serán luego revisados por el equipo de ingeniería de la CCSS. Fase 2: Se estiman entre 4 y 5 meses para los trámites de permisos de construcción, aunque la duración depende de entidades competentes externas a la CCSS.

para los trámites de permisos de construcción, aunque la duración depende de entidades competentes externas a la CCSS. Fase 3: Se proyecta que los trabajos constructivos (movimiento de tierras y obra gris) comiencen a finales de 2026 o inicios de 2027 .

. Fase 4: La fase de construcción se extenderá por aproximadamente 2 años y 3 meses.

El contrato de este proyecto contempla un periodo de 2 años de mantenimiento preventivo y correctivo, tanto de la infraestructura como del equipamiento, a cargo de la empresa constructora.