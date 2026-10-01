Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Un menor de 16 años perdió la vida luego de que dos sujetos lo atacaran a balazos en el sector de Barrio Las Aralias, Guácimo, Limón.

De acuerdo con los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba en vía pública y, en apariencia, dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en múltiples ocasiones, impactándolo en el cuello, la cabeza, el tórax y el abdomen.

El menor fue trasladado a la clínica de Guácimo, donde fue declarado fallecido por el personal médico.

Los sujetos huyeron del lugar; sin embargo, fueron detenidos a escasos 2 kilómetros de donde ocurrió el ataque. Los mismos fueron identificados como:

Herrera, de 28 años

Elizondo, de 24 años.

Ambos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se les determine su situación jurídica.

Por su parte, el OIJ mantiene el caso bajo investigacion.