Nuevo golpe al narcotráfico: decomisan 2,5 toneladas de droga

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Alrededor de 2,5 toneladas de drogas fueron encontradas a bordo de una embarcación en el sector de Golfito.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), que indicó que se trató de un operativo conjunto con autoridades internacionales.

Foto: Cortesía.

“Este fue un operativo coordinado con la DEA, la Armada Nacional de Colombia y una aeronave de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos”, indicó MSP. Durante la intervención, las autoridades decomisaron 75 bultos con 4.497 paquetes de marihuana con un peso aproximado de 2.248 kilos, y 10 bultos con 257 kilos de cocaína.

Detenido por las autoridades. Foto: Cortesía.