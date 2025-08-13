El nuevo Hospital Max Peralta de Cartago no comenzará a construirse en setiembre, pese a que así lo afirmó la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor.

Según explicó Jorge Granados, gerente de Infraestructura de la institución, aún falta el refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la República (CGR) para iniciar la etapa de diseño.

“Una vez remitido el refrendo se debe emitir la orden de inicio, para lo cual se establece un plazo de un mes en el pliego de condiciones. Luego se iniciaría con la etapa de diseño del proyecto. La decisión de refrendo es de la CGR, por lo que a la CCSS solo le queda esperar a que se brinde el refrendo respectivo”, indicó Granados. Sin embargo, estos tiempos podrían atrasarse aún más dependiendo de la respuesta que dé el ente contralor.

“En caso de que el refrendo tome más tiempo, el inicio del proyecto no podría darse; es decir, es un requisito para indicar el proyecto tener el refrendo del contrato”, subrayó.

Diario Extra consultó a la Contraloría sobre este tema, y la respuesta fue que “el plazo se ha extendido en tanto la CCSS ha requerido de plazos adicionales, en dos oportunidades, para atender requerimientos de información”.

La fecha tentativa para presentar el refrendo sería el 27 de agosto, aunque, tal como lo afirma el ente contralor, la decisión podría postergarse.

“Entendemos los procesos administrativos que debe cumplir este proyecto y esperamos que se realicen a cabalidad en el menor tiempo posible. Los atrasos innecesarios generados por el Gobierno fueron muchos; el Max Peralta está peor cada día que pasa. Estamos a la expectativa de que la orden de inicio se emita cuanto antes”, expresó Salvador Padilla, líder del Frente de Lucha por el Hospital de Cartago.

Pese a los contratiempos que ha enfrentado este proyecto, especialmente por el terreno donde se levantaría, se esperaba que el centro médico comenzara a tomar forma en la propiedad adquirida en El Guarco. “Este proceso, según entiendo yo, va avanzando. Ya está la formalización contractual. Si todo sale bien, para setiembre ya iniciarían construcción”, aseguró Taylor el mes pasado.

El cronograma inicial contemplaba que el hospital estaría listo para 2030, con una inversión de $398 millones (cerca de ¢200 mil millones al tipo de cambio actual), que incluye diseño, edificación, equipamiento y mantenimiento tanto de los edificios como de los equipos durante el periodo de garantía.