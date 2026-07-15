Nuevo fichaje del Cartaginés sufrió fractura de tibia y peroné

José Joaquín Huertas ni siquiera ha podido debutar con el Club Sport Cartaginés y ya sufrió un duro revés en su nueva etapa como brumoso.

El defensor, anunciado recientemente como refuerzo del conjunto blanquiazul tras quedar libre por la desaparición de Municipal Liberia de la Primera División, sufrió una fractura de tibia y peroné durante el entrenamiento de este miércoles.

El futbolista fue atendido de inmediato por el cuerpo médico del club, que logró estabilizarlo antes de trasladarlo al hospital para una valoración especializada.

Tras los exámenes realizados, los especialistas determinaron que la lesión deberá ser tratada mediante una intervención quirúrgica. Huertas será operado en las próximas horas y posteriormente iniciará su proceso de rehabilitación.

El club explicó que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión, por lo que todavía no existe una fecha estimada para su regreso a las canchas.

La noticia representa un duro golpe tanto para el jugador como para el cuerpo técnico de Amarini Villatoro, ya que Huertas llegaba como una de las nuevas opciones para reforzar la zona defensiva de cara al Torneo de Apertura 2026.

Ahora, antes de pensar en su estreno con la camiseta brumosa, José Joaquín Huertas deberá afrontar una larga recuperación con el objetivo de volver más fuerte a los terrenos de juego.